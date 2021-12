A turno di campionato concluso, ecco il comunicato del Giudice sportivo con gli squalificati per il prossimo weekend. Una giornata di squalifica per, espulso per doppia ammonizione nell’ultima vittoria della, e perdel Venezia, prossimo avversario dellaSaltano la prossima anche, centrale dell’Udinese che quindi non ci sarà contro il Milan,del Bologna,dell’Atalanta,della Roma: tutti diffidati, hanno rimediato il quinto giallo della loro stagione.Entra in diffida Nicolò Barella dell’Inter. Multe per 2 mila euro a Berardi e Nestorovski, entrambi sanzionati per simulazione.