L'ipotesi che gliparlino a fine gara, spiegando le loro decisioni in una sorta di conferenza stampa post partita sullo stile di allenatori e giocatori, è statadall'Aia. Ma c'è un piano B.Secondo quanto riportato da Repubblica ci sarà un intermediario: "L’ex arbitrofarà da raccordo tra l’Aia e i club per conto della Federcalcio. Un nome voluto dal presidente Gravina e che ha convinto tutti: debutterà a brevissimo, perché il pressing di chi ogni settimana si sente danneggiato si fa sempre più forte. E serve accelerare i tempi di un intervento peraltro già previsto".Al momento, quindi, non si ripeterà l'esperimento dell'intervista aa 90° minuto perché ". Ma Aia e Figc stanno studiando la possibilità di fare un punto su quanto accaduto la giornata precedente entro il martedì successivo. E, entro la fine della stagione, far sentire ala casa gli audio dei discorsi tra arbitro eper una decisione chiave. Il tutto in un'ottica di maggior