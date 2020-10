Dopo il 3-3 tra Sassuolo e Torino di ieri sera, la 5^ giornata di Serie A è proseguita con altri tre anticipi. Nel pomeriggio, un'Atalanta bella in Champions e spenta in campionato ha perso in casa 3-1 contro la Sampdoria: alle reti di Quagliarella e Thorsby ha risposto Zapata su rigore, prima del sigillo finale di Jankto. Nel match delle 18 l'Inter ha vinto 2-0 senza troppe difficoltà a Marassi contro il Genoa: l'hanno risolta nella ripresa Lukaku e D'Ambrosio. Tutto nel secondo tempo anche all'Olimpico per Lazio-Bologna: Luis Alberto e Immobile risollevano i biancocelesti, vale solo per fissare il punteggio sul 2-1 il gol nel finale di De Silvestri.