In Juventus-Sampdoria di domenica sera ci sono stati solo due ammoniti, il sorprendente terzino bianconero Gianluca Frabotta e il difensore della Samp Lorenzo Tonelli. Il comunicato della Lega Serie A oggi conferma questi cartellini gialli: tra i giocatori alla voce "prima sanzione" troviamo infatti sia Frabotta che Tonelli. Cattura l'attenzione invece quanto deciso dal Giudice Sportivo in relazione a Verona-Roma di domenica sera: la multa di 5000 euro a mister Juric per aver continuamente impartito direttive ai suoi nonostante fosse squalificato, e soprattutto il 3-0 a tavolino in favore per l'Hellas (sul campo era finita 0-0) per l'errata compilazione della lista da parte del club giallorosso.