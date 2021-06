Inter e Milan monopolizzano le prime posizioni nella classifica dei giocatori di Serie A il cui valore di mercato secondo Transfermarkt è maggiormente aumentato in questa stagione. Ci sono i +35 milioni di Kessie, i +32 di Lukaku, i +29 di Barella, i +28,5 di Bastoni... mentre non c'è nessun giocatore della Juventus.



Molto densa invece la presenza bianconera (e non stupisce, date le difficoltà della gestione Pirlo) nella top 10 - o meglio, flop ten - dei giocatori del nostro campionato il cui valore di mercato è più diminuito: Bonucci -12 milioni, Bernardeschi -13, Ramsey -14, Ronaldo -15, Arthur -16, A. Sandro -20, Dybala -22.