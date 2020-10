, dopo i dubbi riscontrati nell’assemblea di ieri. Il Grifone ha comunicato dopo la partita del Napoli la positività di 14 tesserati al Covid-19, diventati 15 ieri. Dopo il confronto di oggi, i presidenti dei club di Serie A hanno optato per rinviare la partita in programma sabato, a causa dell'anomala situazione in cui versa il club.– Nel Consiglio straordinario di oggi, come riporta Sky Sport, la Lega ha approvato il regolamento Uefa. Inoltre ha stabilito un bonus, ce ogni squadra può giocarsi solo una volta nell’arco della stagione: nel caso in cui un squadra dovesse riscontrare almeno 10 positività nell’arco di una sola settimana nel proprio organico, allora ha la possibilità di chiedere il rinvio della partita. Come è successo per il Genoa, che ha chiesto di posticipare a data da destinarsi la gara contro il Torino.