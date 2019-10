Il Milan torna alla vittoria e salva la panchina di Giampaolo. Finisce 2-1 a Marassi, in una partita dalle mille emozioni. La sblocca Schone al 41' su calcio di punizione , pareggia Theo Hernandez al 51', sugli sviluppi di un'ottima percussione. Pochi minuti dopo, al 56', Biraghi tocca con la mano in area di rigore: penalty per il Milan, trasforma Kessie. Nel finale espulso per doppia ammonizione anche Calabria, poi al 90' inoltrato Reina tocca Kouame lanciato a rete: rigore per il Genoa, ma Schone si fa ipnotizzare dal portiere ex Napoli. Finisce 2-1 per il Milan, Genoa ancora fermo sul fondo della classifica.