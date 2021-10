Fuochi d'artificio, gol, intensità: è stata una partita bellissima quella tra Atalanta e Milan, che ha chiuso la settima giornata della Serie A. La partita si sblocca dopo appena 30 secondi, con Calabria che approfitta di un erroraccio di Musso. Al 43' raddoppia Tonali, anche in questo caso c'è la complicità della difesa della Dea. Al 78' un gran gol di Leao sembra chiudere il match. La partita però, viene riaperta da Zapata, su rigore, all'86'. Al 93' c'è ancora tempo per il 3 a 2 di Pasalic, ma non abbastanza per cercare il pari.