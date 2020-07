1









Francesco Forneau della sezione di Roma 1 è stato designato come arbitro per Juve-Sampdoria, posticipo della 36esima giornata di Serie A, in programma domani alle 21.45 all’Allianz Stadium. Al Var ci sarà invece Banti. Per le altre partite Chiffin dirigerà Roma-Fiorentina, con Mazzoleni al Var, mentre sarà Volpi l’arbitro di Verona-Lazio.





JUVENTUS – SAMPDORIA domenica ore 21.45

FOURNEAU

GIALLATINI – COSTANZO

IV: PICCININI

VAR: BANTI

AVAR: ALASSIO





LE ALTRE PARTITE:



H. VERONA – LAZIO ore 19.30

VOLPI

VALERIANI – GALETTO

IV: ROS

VAR: FABBRI

AVAR: MELI



ROMA – FIORENTINA ore 19.30

CHIFFI

DI IORIO – VECCHI

IV: GUIDA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DE MEO



SPAL – TORINO ore 19.30

ABISSO

PERETTI – DI VUOLO

IV: LA PENNA

VAR: ROCCHI

AVAR: FIORITO



BOLOGNA – LECCE ore 17.15

CALVARESE

CARBONE – LO CICERO

IV: SACCHI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: TEGONI



CAGLIARI – UDINESE ore 19.30

PASQUA

BINDONI – PASSERI

IV: MARINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DEL GIOVANE