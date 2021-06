Una nuova assemblea per decidere. La Serie A ha fissato un appuntamento importantissimo per il prossimo 1° luglio, che potrebbe rappresentare una data chiave per decidere su alcuni temi cruciali, quali il calendario "spezzatino" e il nuovo format della Coppa Italia. Nell’ultima assemblea – andata in scena il 21 giugno – il voto inerente alle 10 partite in 10 orari diversi è stato nuovamente rimandato. L'altro capitolo riguarda Coppa Italia e Supercoppa italiana, con l’assegnazione dei diritti per le due competizioni per il ciclo triennale 2021-2024. Bando con opzione pay, perciò oltre alla Rai potrebbero farsi vive Mediaset e Sky.