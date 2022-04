1









Clamoroso crollo della Fiorentina, umiliata in casa dall'Udinese di Gabriele Cioffi. Nel recupero della 20^ giornata di Serie A, la squadra di Vincenzo Italiano è stata battuta dai friulani per 4 a 0, cadendo sotto i colpi di Pablo Marì, Deulofeu, Walace e Udogie. Una sconfitta senza appello per i padroni di casa, la terza consecutiva dopo quella in Coppa Italia contro la Juve e in campionato contro la Salernitana, quest'ultima arrivata peraltro nel week-end in cui anche Roma e Lazio erano uscite con le ossa rotte dalle rispettive gare, spalancando la strada alla Fiorentina nella corsa all'Europa. Quest'oggi un altro ko per i viola, apparsi in grande confusione e privi della determinazione necessaria per prendere in mano il match e portarlo sui giusti binari, dopo un inizio tutto sommato positivo.



E nel capoluogo toscano ne sono già convinti. Quella odierna è stata una "Waterloo" per la Fiorentina, che con questo risultato potrebbe aver salutato definitivamente ogni speranza di un piazzamento europeo, consegnando invece la (quasi) certezza del quarto posto - e dunque della Champions League - agli acerrimi rivali di Torino. Bocciato su tutti i fronti anche lo stesso Vincenzo Italiano, le cui scelte dal primo minuto e a gara in corso hanno lasciato non pochi dubbi ai tifosi viola. Al fischio finale, i bianconeri possono sorridere. I bianconeri dell'Udinese, ma anche quelli della Juve. La Fiorentina, avversaria della Vecchia Signora nell'ultima giornata di campionato, sembra fuori dai giochi.