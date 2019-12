La Juventus ha aperto il turno di Serie A battendo la Sampdoria per 2-1 e la giornata prosegue a partire da questa sera, con la partita del Franchi tra Fiorentina e Roma. I giallorossi vogliono confermarsi al quarto posto in classifica, al momento a -4 dalla Lazio terza e a +2 sul Cagliari che insegue, mentre i viola devono a tutti i costi vincere, considerando i soli 17 punti conquistati finora in 16 partite di campionato.



Fischio d'inizio alle ore 20.45: seguite Fiorentina-Roma LIVE su ilBiancoNero.com