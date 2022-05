2-0 tra Fiorentina e Roma nel posticipo del lunedì della 36^ giornata di Serie A. Dopo quattro sconfitte consecutive, tra cui quella in Coppa Italia contro la Juve, la squadra viola è tornata alla vittoria in campionato grazie a un inizio di gara travolgente, con i due gol segnati da Nico Gonzalez (su rigore) e Giacomo Bonaventura rispettivamente al 5' e all'11'. La formazione di casa è quindi riuscita nell'impresa di agganciare in classifica gli stessi giallorossi e l'Atalanta a 59 punti, infiammando ulteriormente la lotta per l'Europa che a questo punto si deciderà nelle ultime due giornate.