Con i gol di Barella e Perisic l'Inter di Antonio Conte ha conquistato tre punti in casa della Fiorentina: 2-0 al Franchi, freccia per il sorpasso sul Milan che domenica affronterà il Crotone a San Siro. Con una partita in più, l'Inter è salita al primo posto in classifica a +1 sui rossoneri e +7 sulla Juventus quarta, che domani alle 18 ospiterà la Roma distante un solo punto, con l'obiettivo di superare la squadra di Fonseca e conquistare il terzo posto.