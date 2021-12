La Juventus in questa prima parte di stagione, visto l'inizio difficilissimo di campionato, stanno lottando per un particolare e parziale "scudetto" chiamato 5° posto. Ossia la posizione di "prima delle altre", in testa alle inseguitrici alle spalle del quartetto di testa. E in questo weekend stanno arrivando risultati che fanno ben sperare i bianconeri in tal senso: dopo la vittoria della Juve ieri a Bologna, che ha subito replicato al sorprendente successo della Roma sul campo dell'Atalanta, oggi nel lunch match della 18^ giornata di Serie A la Fiorentina ha impattato sul 2-2 in casa contro il Sassuolo. Ed era pure sotto di due gol all'intervallo.

Qui di seguito i dettagli della sfida del Franchi e la classifica: che bagarre!