La Fiorentina ha vinto la prima partita della nuova stagione di Serie A. Al Franchi i viola hanno battuto 1-0 il Torino di Gianpaolo grazie alla rete di Gaetano Castrovilli che in passato è stato accostato anche alla Juventus. La rete è arrivata al 78' su un bell'assist di Federico Chiesa, anche lui nei radar della Juventus. Per il Torino gol annullato nel finale al Gallo Belotti per una netta posizione di fuorigioco. La Serie A inizia con la vittoria della Fiorentina. Ora Verona-Roma con Dzeko che parte in panchina.