Nello spezzatino della Serie A, la 16^ giornata si è chiusa stasera con due partite valide per la parte destra (ma non solo) della classifica: l'Empoli ha battuto l'Udinese in rimonta 3-1, mentre Cagliari e Torino hanno impattato sull'1-1.Alla fine di questo turno pre-Immacolata, la Juventus occupa una posizione di classifica mai vista prima in questa difficile stagione: i bianconeri, battendo 2-0 il Genoa, si issano infatti al 5° posto, grazie a una differenza reti migliore di un punto rispetto a quella della Fiorentina.Milan 38Inter 37Napoli 36Atalanta 34Juventus 27Fiorentina 27Roma 25Lazio 25Bologna 24Verona 23Empoli 23Sassuolo 20Torino 19Udinese 16Sampdoria 15Venezia 15Spezia 12Cagliari 10Genoa 10Salernitana 8