Martina Rosucci, intervenuta ad un evento organizzato nel contesto delle ATP Finals di Torino, alla domanda di Pierluigi Pardo su quale fosse la rivale in campionato per le Juventus Women ha risposto: "Sassuolo squadra con più continuità. Ha qualità e fisicità, ha fatto un buon mercato ed è la prossima di campionato. La Roma è la squadra più competitiva come rosa, hanno qualcosa in più del Milan. Il Milan ha cambiato troppo e sempre, non ha mantenuto l'ossatura come abbiamo fatto noi. La Roma, per modo di giocare, è la squadra che ci mette più in difficoltà".