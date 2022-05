Juventus Women al top in Italia, anche a livello economico. Secondo quanto riferito dal portale Soccerdonna, la rosa femminile bianconera ha un valore pari a 1 milione e 775 mila euro, con Cristiana Girelli sul gradino più alto del podio come giocatrice più cara (225 mila euro). Secondo posto in classifica per la Fiorentina, la cui rosa è stimata 800 mila euro, e a seguire la Roma, che ha un parco calciatrici del valore di 792 mila euro.