Non solo la Serie A maschile è ferma, ma anche la Serie A femminile resta in sospeso. Secondo quanto riportato dal comunicato diffuso dalla FIGC al termine dell'odfierno Consiglio Federale, è stato deciso lo stop definitivo della stagione per l’attività dilettantistica, quindi ovviamente termina anche quella femminile, fino ad arrivare alla Serie B. Riguardo la Serie A femminile, nei prossimi giorni si decideranno la le condizioni per la ripresa, facendo riferimento ai protocolli sanitari da parte dei Club e alla disponibilità di contributi da parte della FIGC. Un caos che speriamo venga risolto presto dalle autorità competenti.