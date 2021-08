La Juventus Women affronterà un campionato di Serie A femminile che sarà trasmesso da Tim Vision interamente, e con una sola partita per weekend anche su La7.

I telecronisti Tim Vision saranno Marco Calabresi, Francesco Corda, Peppe Di Giovanni, Giampiero Foglia Manzillo, Gabriele Giustiniani, Matteo Marceddu, Marco Pagano, Raffaele Pappadà, Gianluca Prudenti, Daniel Rizzo, Pietro Scognamiglio, Antonio Torretti, Federico Zanon.

Su La7 telecronache affidate a Cristina Fantoni e Laura Gobbetti con il commento tecnico di Martina Angelini. E in studio Francesca Brienza e Antonio Cabrini, ex campione della Juventus nonché ex c.t. della Nazionale azzurra femminile.