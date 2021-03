Da quando è nata, la Juventus Women ha cominciato a collezionare record e vittorie nella Serie A femminile. Nella giornata di oggi è stato registrato un nuovo record e, questa volta, non è la compagine guidata da Rita Guarino ad esserne protagonista. Secondo quanto riporta Opta: "7 - Roma-Inter è stata la partita che ha visto il maggior numero di giocatrici differenti in gol in questa Serie A Femminile: sette. Abbondanza". Match, quello tra Roma e Inter, che è terminato con il risultato di 4 a 3 per le giallorosse.