La 12^ giornata di Serie A, aperta ieri sera dal pareggio per 2-2 tra Empoli e Genoa, fatale peraltro per mister Ballardini , è proseguita oggi con un'altra sfida salvezza. Al Picco, lo Spezia ha avuto la meglio sul Torino di Juric: decisivo l'1-0 firmato da Jacopo Sala nel secondo tempo. Un gol bellissimo, una botta dalla distanza che non ha lasciato scampo a Milinkovic-Savic. La squadra di Thiago Motta si porta così a 11 punti e si mantiene fuori dalla zona retrocessione.

Questo turno di campionato prosegue ora con Juventus-Fiorentina, che potete come sempre seguire con tutti gli aggiornamenti e poi voci e pagelle qui su IlBianconero.com