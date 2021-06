La stagione del calcio "vero" è finita la scorsa settimana, ma la Juventus avrebbe avuto modo di rifarsi con un altro scudetto. Quello messo in palio dalla Serie A Esports! In questo momento si stanno svolgendo infatti le Final Eight sul videogioco PES 2021. La Juve, rappresentata dal player Ettorito97, ha superato il primo turno battendo 3-2 il Sassuolo (del player Stejinn7) in una sfida mozzafiato terminata ai tempi supplementari!



I supplementari però sono stati fatali nel turno successivo a Ettorito, che ha perso 1-2 contro la Fiorentina del player Nicaldan. Qui di seguito potete vedere tutto coi vostri occhi: qua sotto: