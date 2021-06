Come noto, l'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus è stata un'occasione di crescita non solo tenica, ma anche economica e d'immagine, e non solo della squadra bianconera ma di tutto il campionato italiano. Un dato eloquente sulla popolarità della Serie A in relazione all'approdo a Torino di CR7 è quello legato al numero di iscritti al canale Youtube ufficiale della stessa Serie A: nel 2018 erano 533mila, in tre anni di Ronaldo alla Juve sono oltre 6 milioni e mezzo! Un boom di iscrizioni soprattutto dall'estero.