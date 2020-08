3









Oggi Sportmediaset fa il punto su sorteggio della Serie A 2020-2021 e ritiri delle squadre del campionato. Il sorteggio dei calendari avrà luogo martedì 1 settembre, ma senza la cerimonia ufficiale come precauzione per il coronavirus. Per quanto riguarda i ritiri, come sappiamo la Juventus si radunerà il 24 agosto, stesso giorno del Milan. Ancora da definire la situazione dell'Inter, finalista stasera in Europa League. Il Napoli si radunerà il 23 (per poi andare a Castel di Sandro due giorni dopo). Già hanno iniziato il ritiro 7 squadre, tra cui la Lazio.