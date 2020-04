La tanto sospirata fase 2. Pure nel calcio. Nella giornata di ieri, Federcalcio e Lega sono andati avanti con il protocollo sicurezza, evidenziando il punto chiave: il ritiro permanente del gruppo 'negativizzato'. Spiega La Gazzetta dello Sport: " i primi controlli (il doppio esame del tampone a distanza ravvicinata) dovranno dare una certezza", e cioè nessuno del gruppo-squadra dovrà essere potenzialmente infetto. Ma come si arriverà, lentamente, alla normalità? Semplice: non lo si farà. Almeno per questa stagione. L'obiettivo è mettere in sicurezza il finale e chiaramente chi vi parteciperà, soltanto con piccole e concrete mosse. Tutto è nella nostra gallery: basta scorrere verso il basso.