2









Se la Serie A non dovesse partire, la classifica ci direbbe questo: Juventus, Lazio, Inter e Atalanta in Champions League, Roma e Napoli in Europa League, ai preliminari non il Milan, che attualmente è settimo, ma il Verona, che ha sì un punto in meno ma ha anche una partita da giocare, così come il Parma. E ci sono due soluzioni: o la media punti a partita, e gli scaligeri hanno fatto meglio del milan, oppure danno 3 punti a tutte le squadre che hanno una partita ancora da giocare. E quindi il Verona, disputerebbe i preliminari di EL.



SCUDETTO - Non è detto però che la Federazione possa poi assegnare lo scudetto. A oggi, non sarebbe intenzione dei vertici della FIGC, né la Juventus gradirebbe quest'ipotesi. L'Uefa ha inserito questa possibilità soltanto per salvaguardare le future competizioni europee.