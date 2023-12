Chi sono i giocatori diche negli ultimi cinque anni si sono procurati più? Stando ai dati Transfermarkt, in cima alla speciale classifica c'è Cirodella Lazio a quota 13, seguito da Victorcon 8 (contati però in quattro stagioni, al Napoli); terzo posto per Mattia(Verona e Lazio) con 7, mentre per trovare un componente dellaattuale bisogna scendere al decimo posto con Federico, fermo a 5 a pari merito con altri giocatori tra cui l'ex bianconero PauloL'analisi fa emergere anche una grande abilità in questo senso dei difensori centrali, che si sono guadagnati in totale 28 penalty: 3 in più dei giocatori indicati come seconde punte e solo 4 in meno dei trequartisti; nella graduatoria svettano comunque i centravanti, con 150 rigori complessivi. Da segnalare anche la media del nuovo acquisto dell'Inter Marcus, con 3 punizioni dal dischetto ottenute in 14 partite: se dovesse continuare di questo passo, raggiungerebbe Immobile in appena due anni.