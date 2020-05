Nella giornata di domani, lunedì 1 giugno, la Lega Calcio stilerà il nuovo calendario della Serie A, quello che porterà fino al termine della stagione. La Juve ripartirà dalla Coppa Italia con la semifinale di ritorno contro il Milan, che si giocherà l'11 o il 12 giugno. Il campionato invece riaprirà i battenti dal 20 giugno con i recuperi delle partite non giocate prima dell'emergenza coronavirus. A che ora si giocherà? Per ​La Gazzetta dello Sport, i nuovi orari delle gare sarebbero 17.15, 19.30 e 21.45 per il week-end e 19.30 e 21.45 per i turni infrasettimanali. I calciatori, però, sembrano contrari alle gare alle 17.15.