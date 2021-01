Come raccontato al Corriere dello Sport, per la prima volta in oltre novant'anni di campionato, le squadre in trasferta stanno conquistando più punti del solito. Da 192 a 183, ovvero il 51,2%. Per il quotidiano, "prima dell’era dei 3 punti solo una volta le squadre in trasferta avevano ottenuto il 40% dei punti, nel 1991/92, facendone 245 su 612. Un dato superato nel 2003/04 col 41,3%. Negli ultimi 6 campionati non si è mai scesi sotto il 40% salendo via via fino al record della scorsa stagione: 496 punti in trasferta su 1.055, il 47%. Un record destinato a crollare subito, se il trend di questo 2020/21 (siamo al 51,2%) sarà confermato".