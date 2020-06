Le squadre di Serie A sono tornate nei centri sportivi da quasi un mese per riprendere i lavori in vista della ripresa del campionato. Ora tocca agli arbitri. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i direttori di gara convocati dal designatore arbitrale Rizzoli, da oggi andranno in ritiro al Centro tecnico di Coverciano, da poco tornato agibile dopo essere stato messo a disposizione per accogliere i contagiati da coronavirus. Già sottoposti a test sierologici, verranno effettuati i primi doppi tamponi e un nuovo sierologico. Poi, l’iter sarà scandito da nuovi tamponi ogni quattro giorni, per i 21 arbitri e i 4 Var Pro che alloggeranno in isolamento in camere singole. Domenica 7 giugno, si aggiungeranno i 40 assistenti della Can A e resteranno a Coverciano fino all’11 giugno. Durante la permanenza, tutti i direttori di gara verranno sottoposti alle verifiche per i relativi certificati medici.