La risposta lo è altrettanto: ci vuole calma. FIGC e Lega Serie A hanno si sono fatte sentire con il Governo, sia pubblicamente che privatamente e vogliono rassicurazioni importanti e certezze sulla graduale riapertura degli stadi italiani con l'inizio della prossima stagione.L'avanzamento continuo della campagna vaccinale e l'introduzione del green pass che, sull'onda di quanto sta avvenendo in Francia, potrebbe presto diventare uno strumento necessario e fondamentale per partecipare agli eventi pubblici e di massa e i numeri incoraggianti anche sulle ospedalizzazioni in calo da Covid hanno indotto soprattutto la Lega Serie A a muoversi in maniera decisa e a provare a portare a casa l'intera posta, ossia il 100% della capienza sin dalla prima di campionato del prossimo 22 agosto.