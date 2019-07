Un comunicato ufficiale sul proprio sito, così la Lega Serie A ha comunicato tutte le date ufficiali della Serie A e della Coppa Italia 2019/20.Il fischio d'inizio verrà dato domenica 25 agosto - da decidere ancora anticipi e posticipi -, ci saranno tre turni infrasettimanali, ma non ci sarà il boxing day. Torna anche la super-sosta invernale, dal 29 dicembre al 5 gennaio, quando ricomincerà il campionato.Come sempre a gennaio, la Juve e le big scenderanno in campo per la Coppa Italia, con tutti gli ottavi di finale fra il 15 e il 22 gennaio, mentre i quarti di finale saranno disputati il 29 gennaio. Il 13 maggio la finale.