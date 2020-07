Come racconta La Gazzetta dello Sport, sui rigori in campionato c'è una differenza importante tra la Serie A e gli altri campionati: "Partiamo dai dati: c’è o no un’escalation di rigori in Italia rispetto al resto d’Europa? Le cifre parlano chiaro: tra i massimi campionati europei nessuno registra tanti rigori come la Serie A: 159 penalty in Italia fino a oggi, con sei giornate tutte da giocare (l’anno scorso la stagione si è chiusa a quota 122). Quasi il doppio della Bundesliga, fanalino di coda a quota 73. L’unica in tripla cifra come noi è la Liga, 145 rigori, non a caso la Spagna vive giorni di polemiche sul Var e segna il record di calci dal dischetto. E poi, ben sotto quota 100 ci sono Ligue 1 (89) e Premier League (83)".