La corsa alla prossimasta assumendo i contorni di una vera e propriain. Con ila una sola lunghezza dallo scudetto e quindi già certo di un posto, a cinque giornate dalla fine del campionato la classifica presenta ben sei squadre nella fascia di punti compresa tra 64 e 58, con il podio che al momento vede sul secondo gradino la(64) e sul terzo la(63), comunque ancora in attesa dei verdetti definitivi sul fronte giudiziario dopo la temporanea restituzione del "bottino" di punti cancellato a fine gennaio. Ad oggi l'ultima formazione che sarebbe qualificata alla massima competizione europea risulta essere l', reduce dal roboante 6-0 ai danni del Verona, alle cui spalle sono appaiate a quota 58(prossima avversaria della Vecchia Signora),. L'impressione, quindi, è che da qui a inizio giugno possa ancora succedere di tutto, tanto più alla luce dei rispettivi calendari.La situazione della Juve, in questo senso, non è drammatica, ma nemmeno da sottovalutare: dopo la trasferta bergamasca di domenica, infatti, la squadra di Massimilianoospiterà in casa la, per poi andare in trasferta dall', tornare allo Stadium per lo scontro diretto con ile chiudere la stagione in Friuli contro l'. Lo scenario peggiore, almeno sulla carta, sembra essere quello dell'Inter, atteso anche dalla semifinale di Champions contro i "cugini" rossoneri. Ma anche le altre non possono ancora stare tranquille...