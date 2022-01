Calcio italiano e Serie A ancora nel caos a causa dell'emergenza Covid. Dopo gli interventi delle ASL che hanno portato alla mancata disputa di quattro incontri sui dieci in programma all'Epifania per la 20^ giornata di campionato, la Lega di A si è riunita oggi pomeriggio in Assemblea per affrontare il tema del protocollo e delle richieste a Governo e regioni, in vista del tavolo di confronto del 12 gennaio, ed è stata costretta a integrare l'ordine del giorno con le nuove ipotesi delle ultime ore: fermare il campionato per due settimane e ragionare sull'ipotesi di una riduzione della capienza degli stadi.



Nel frattempo il presidente federale Gabriele Gravina ha ricevuto una telefonata da Mario Draghi, nella quale il Premier si è informato sullo stato dell'arte e si è detto "preoccupato" per alcune situazioni che riguardano il campionato italiano. Tra queste, in particolare, non convince il fatto che, in questo momento storico e nelle condizioni in cui versa il Paese, negli stadi ci siano tanti tifosi che non indossano correttamente (o non indossano proprio) le mascherine FFP2 previste dalle nuove norme. E che club e istituzioni calcistiche chiudano un occhio su questo aspetto. Nessuna minaccia diretta, ma anche un segnale: così non si può andare avanti.



La FIGC e la Lega di A, da parte loro, non hanno alcuna intenzione di fermare il campionato, anche per le difficoltà nel riprogrammare partite o interi turni. L'alternativa ventilata è quella, quindi, di disputare gli incontri a porte chiuse, ma anche questo è uno scenario che i club vogliono scongiurare dopo il lungo periodo trascorso in questo modo lo scorso anno e le conseguenti perdite economiche.



Intanto è stata diramata una nota ufficiale: "​La Lega Serie A, al termine dell'Assemblea odierna, ribadisce con fermezza la fiducia di poter proseguire lo svolgimento delle proprie competizioni (Serie A TIM, Coppa Italia Frecciarossa, Supercoppa Frecciarossa) come da programma, grazie all'applicazione del regolamento organizzativo approvato ieri dal Consiglio di Lega. Come da nota diffusa ieri, la Lega Serie A auspica inoltre che nella riunione governativa di mercoledì prossimo si possano individuare in modo chiaro degli strumenti di coordinamento delle ASL territoriali per assicurare una gestione uniforme delle situazioni da Covid-19 nelle squadre. Le Società si ritroveranno settimana prossima per approfondire la situazione dei diritti audiovisivi nell'area Medio Oriente e Nord Africa, punto previsto dall'ordine del giorno della riunione".