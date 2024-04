Il calcio italiano piange la morte di Mattia Giani. Il ventiseienne è stato colpito da un infarto durante una partita con il suo club di appartenenza, il Castelfiorentino United. La FIGC, tramite un comunicato, ha disposto un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna e per l’intero fine settimana, inclusi anticipi e posticipi.È morto questa mattina all’ospedale Careggi di Firenze Mattia Giani, il calciatore ventiseienne di Ponte a Egola che ieri aveva accusato un malore durante la gara valida per il campionato di Eccellenza tra il Lanciotto Campi e il Castelfiorentino. In sua memoria verrà osservato un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna e per l’intero fine settimana, inclusi anticipi e posticipi"