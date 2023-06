Come riportato da Calcio e Finanza, è slittato il via delle trattative private per idelladel periodo compreso dalla stagione 2024/25 fino al massimo al 2028/29. L'assemblea, originariamente programmata per martedì 27 giugno, sarebbe stata rimandata per via di impegni politici del patron della Lazio Claudio(parte della commissione di presidenti e dirigenti che è stata creata per trattare con i broadcaster), che a seguito delle ultime elezioni è diventato senatore dopo essersi candidato in Molise, Regione in cui proprio il 25 e 26 del mese corrente i cittadini saranno chiamati alle urne. Ad oggi non è ancora stata definita ufficialmente una nuova data per l'appuntamento, ma in pole sembra esserci attualmente quella del, con successiva assemblea programmata per il giorno successivo.