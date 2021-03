Nella giornata di domani è stata convocata d'urgenza l'ennesima assemblea di Lega Serie A volta a sbloccare la situazione della cessione dei diritti tv per il triennio 2021-2024. Secondo quanto riporta oggi La Gazzetta dello Sport, quella di domani potrebbe essere la volta buona. Nell'ultima assemblea i due fronti - pro Dazn e astenuti - si erano spaccati a metà con 10 voti per parte. Domani, invece, potrebbe essere la giornata giusta per raggiungere la maggioranza di 14 voti e accettare l'offerta economicamente migliore di Dazn.