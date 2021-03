Si è svolta oggi l'ennesima assemblea di Lega Serie A convocata con urgenza per discutere della cessione dei diritti tv della massima serie italiana per il triennio 2021-2024. Anche n questo caso si è arrivati al nulla di fatto ma ci sono importanti novità. Il fronte che spinge per la cessione a Dazn - di cui la Juventus fa parte - ha perso quest'oggi un pezzo. Il Cagliari, infatti, si è assentato dall'assemblea e non ha preso parte al voto. Un passaggio importante in vista della scadenza delle offerte delle emittenti che avverrà il 29 marzo.