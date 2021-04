1









L'obiettivo grosso è stato centrato da Dazn che è diventata - ormai una settimana fa - l'emittente regina per quel che riguarda la Serie A. Nell'ultima Assemblea di Lega, però, non si è raggiunta la maggioranza necessaria a cedere il pacchetto 2 (quello che prevede la trasmissione di 3 gare in coesclusiva) a Sky. Questo anche per l'opposizione di alcuni grandi club che si sono astenuti; tra questi la Juventus. Oggi si svolgerà una nuova assemblea di Serie A per discutere del pacchetto 2 e della cessione dei diritti televisivi all'estero.