Nella mattinata di oggi era stata convocata d'urgenza un'Assemblea della Lega Serie A che, tra le altre cose, avrebbe dovuto prendere una decisione sulla cessione dei diritti tv - a Sky o Dazn - del triennio 2021-2024. Il risultato del voto è stata l'ennesima fumata grigia. Non c'è stato nessun cambiamento, infatti, nei due schieramenti e nonostante la maggioranza abbia votato per Dazn, non si è raggiuno il "quorum" dei 14 voti favorevoli. Tiene, quindi, il fronte che continua ad astenersi e che è formato da Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino. La prossima Assemblea di Lega Serie A è prevista per la prossima settimana.