L'AGCOM (​Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) ha deciso di avviare un'istruttoria sul gruppo Tim per verificare un' "eventuale sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo". In pratica, l'AGCOM si premurerà di verificare che - nel contesto dell'accordo fatto da Dazn e Tim - vengano rispettati i principi di concorrenza ed eguaglianza del mercato e che non venga danneggiata la concorrenza. Il segmento di mercato interessato dall'istruttoria è quello dei "servizi di media audiovisivi a pagamento, in ambito nazionale".