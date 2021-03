La Lega Serie A ha convocato d'urgenza una nuova assemblea per discutere dello scottante tema dei diritti tv. Questo uno stralcio del comunicato: "In conformità alle vigenti disposizioni statuarie e regolamentari, l'Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A è convocata in via d'urgenza per giovedì 11 marzo 2021 esclusivamente in videoconferenza, alle ore 09.30 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 11.30 in seconda convocazione, per l'esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nell'ordine del giorno". Ordine del giorno che, appunto, contiene il tema della cessione dei diritti tv per il triennio 2021-2024