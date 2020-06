1









Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, nell'Assemblea di ieri in Lega Calcio non è stato discusso solo solo il piano B in caso di nuovo stop del campionato e il criterio per i verdetti della Serie A. Nel corso della riunione i club hanno discusso anche dei diritti tv. Accettati i termini di pagamento proposti ufficialmente da Dazn e Img, che hanno proposto un saldo della sesta rata in linea con la ripresa delle partite. La contesa con Sky, invece, non accenna a placarsi e si sposta in tribunale. De Laurentiis guida il fronte dei club di A, pronti allo scontro con la Pay tv satellitare.