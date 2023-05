Come spiega Calcio e Finanza, nei giorni scorsi l'ha dato il consenso, oltre che per i vari bandi dei diritti tv, anche alla suddivisione degli introiti per iche saranno centralizzati per il prossimo ciclo di diritti tv (triennale, quadriennale o quinquennale). Stando a quanto svelato dal Sole 24 Ore, in riferimento alla stagione 2022/23, saranno così suddivisi:2) Inter: 14%3) Milan: 14%;4) Napoli: 9%;5) Lazio: 8%;6) Roma: 8%;7) Atalanta: 5%;8) Fiorentina: 3,75%;9) Torino: 3,25%;10) Bologna: 3,15%;11) Sampdoria: 3,15%;12) Udinese: 3,15%;13) Hellas Verona: 2,50%;14) Sassuolo: 2,50%;15) Cremonese: 1%;16) Empoli: 1%;17) Lecce: 1%;18) Monza: 1%;19) Salernitana: 1%;20) Spezia: 1%.