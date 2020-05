Mentre la Seria si avvia sulla strada della ripresa, l’idea diretta gol in chiaro rilanciata dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora stuzzica molto. Ogni persona avrebbe l’opportunità di sedersi sul proprio divano, gustarsi parte del calcio italiano ed evitare assembramenti, ma ci sono due ostacoli: il primo è rappresentato dalla legge, infatti senza interventi normativi resta un’idea di difficile attuazione, il secondo il riferimento dello stesso ministro all’esempio Bundesliga. In Germania, Sky ha trovato un accordo per trasmettere in chiare la diretta gol, ma si tratta di un esperimento durato solo per le prime due giornate. Come spiega l’emittente televisiva tedesca attraverso la Deut­schen Presse-Agentur, il progetto era volto solo a rilanciare a livello mediatico la Bundesliga (ottenendo ottimi risultati), ma dalla prossima giornata si torna alla normalità, ovvero pagare per vedere le partite.