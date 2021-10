Sembra ormai irrimediabile, dopo le sconfitte contro Sassuolo e Verona, l'uscita della Juventus dalla lotta scudetto. Ma è sempre bene dare uno sguardo a quello che fanno le squadre di vertice, che si stanno per ora contendendo il titolo in Serie A. Parliamo di Napoli e Milan. La prima botta l'ha data or ora la formazione di mister Spalletti, che nel derby infuocato dell'Arechi, che si conclude con un espulso per parte, priva dell'acciaccato Osimhen batte la Salernitana 1-0 grazie al gol nel secondo tempo di Piotr Zielinski. Stasera tocca al Milan contro il Napoli.

Qui di seguito tutti i dettagli di Salernitana-Napoli: