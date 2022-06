Luigi De Siervo, AD della Serie A, ha parlato così a DAZN.



ALGORITMO - I"Cerchiamo di rispettare i vincoli delle città che ci ospitano. La difficoltà è trovare un incastro che tenga tutto considerato".



NUOVO PALLONE - "Una bella novità, abbiamo deciso di cambiare il partner tecnico. Passiamo da Nike, compagna di strada in questi anni, alla Puma. Abbiamo fatto sperimentazioni con i club e sono tutti contenti".



I DERBY - "I derby danno ulteriore stimolo nelle lotte del campionato, in testa e in coda. Questo riaccende la passione".



PRODOTTO IN SALUTE - "Spesso si parla in maniera critica del calcio italiano, ma lo stato di salute è molto superiore di quanto viene raccontato. E' cresciuto il Var, sta crescendo il prodotto, anche all'estero. Auspichiamo di fare un campionato difficilissimo, quasi due campionati con tanto di incognita delle coppe. Credo che sarà un grande torneo, speriamo arrivi fino all'ultimo. Ci interessano tutti i piazzamenti. La passione dei territori ci tiene aggrappati alla Serie A".